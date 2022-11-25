News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Австрия вводит налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний и производителей электроэнергии

Министерство финансов Австрии объявило о внесении в Национальный совет (нижняя палата парламента) предложения о введении двух отдельных взносов в связи с энергетическим кризисом (непредвиденных налогов).

Ксения Шилкина
Обсудить

Для нефтегазовых компаний вклад энергетического кризиса заключается в 33-процентном налоге на сверхприбыль с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Австрии?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Австрии?
Подробнее

Сверхприбыль — это сумма прибыли, превышающая 120 % средней налогооблагаемой прибыли за последние четыре года. Далее предусмотрено, что если инвестиции в «энергетический переход» не могут быть доказаны, ставка взноса увеличивается до 40%.

Для производителей электроэнергии вклад энергетического кризиса заключается в форме 90-процентного налога на доход за мегаватт-час, который превышает предел в 140 евро и действует с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. Если инвестиции в энергетический переход могут быть доказаны, предельная выручка за мегаватт-час увеличивается до 180 евро.

По материалам orbitax.com

#Австрия#налог на прибыль
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Австрия#налог на прибыль