Австрия вводит налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний и производителей электроэнергии

Министерство финансов Австрии объявило о внесении в Национальный совет (нижняя палата парламента) предложения о введении двух отдельных взносов в связи с энергетическим кризисом (непредвиденных налогов).

Для нефтегазовых компаний вклад энергетического кризиса заключается в 33-процентном налоге на сверхприбыль с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

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Сверхприбыль — это сумма прибыли, превышающая 120 % средней налогооблагаемой прибыли за последние четыре года. Далее предусмотрено, что если инвестиции в «энергетический переход» не могут быть доказаны, ставка взноса увеличивается до 40%.

Для производителей электроэнергии вклад энергетического кризиса заключается в форме 90-процентного налога на доход за мегаватт-час, который превышает предел в 140 евро и действует с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. Если инвестиции в энергетический переход могут быть доказаны, предельная выручка за мегаватт-час увеличивается до 180 евро.