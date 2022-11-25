Основной налоговый законопроект: акциз на напитки и финансовая помощь в лечение диабета

Ранее мы сообщали о законопроекте с существенными поправками в НК РФ, подписанном Президентом 21 ноября, затрагивающем целый спектр норм Налогового Кодекса страны. Благодаря этому закону с 1 июля следующего года вводится акциз на сладкие напитки, а точнее- 7 рублей с каждого литра.

Акцизом будут обложены безалкогольные напитки, содержащие сахар либо подсластитель, превышающий 5 г на 100 мл готового продукта, к тому же спиртосодержащие напитки с объёмной частью этилового спирта превышающий 1,2%. Освобождение от акциза законопроектом тоже предусмотрены: напитки из единого реестра специализированной пищевой продукции, а также нектары, соки, морсы и квасы с присутствием этилового спирта от 0,5-1,2 % включительно.

Идея ввести акциз поступило от Минздрава, а Минфин поддержал данное предложение. Существует мнение экспертов, что введение такого налога подтолкнёт население к уменьшению употребления сахаросодержащих напитков.

Важно помнить, что акциз является косвенным налогом, влияющий на пополнение доходов государственного бюджета России. В связи с этим, программа уже предоставлена на рассмотрение Правительства, благодаря ей вырученные деньги от акциза на напитки будут направлены на лечение пациентов с сахарным диабетом.