Ирландия вводит налоговый кредит для разработчиков цифровых игр

Министерство финансов Ирландии объявило о запуске налоговой льготы для разработчиков цифровых игр.

Как сообщалось ранее, налоговая льгота в размере 32% была включена в Закон о финансах 2021 г. для бюджета на 2022 г. и одобрена Европейской комиссией в сентябре 2022 г.

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С запуском налоговой льготы разработчики сертифицированных цифровых игр смогут подать заявку на получение налогового кредита с 1 января 2023 года.

Льгота будет принимать форму возмещаемого корпоративного налогового кредита, доступного компаниям-разработчикам цифровых игр для соответствующих расходов, понесенных на разработку, производство и тестирование цифровой игры. Он будет доступен по ставке 32% от приемлемых расходов до максимального предела в 25 миллионов евро на проект. Минимальные затраты на проект также будут составлять 100 000 евро.

Теперь правила будут подписаны председателем налоговой инспекции, что позволит компаниям-разработчикам цифровых игр подать заявку на получение временного сертификата от Департамента туризма, культуры, искусства, спорта и СМИ для соответствующей цифровой игры.