Азербайджан предлагает новые налоговые льготы для сельского хозяйства и продовольствия

16 ноября 2022 года правительство Азербайджана внесло в парламент предложение о введении освобождения от налога на прибыль сельскохозяйственных организаций.

Льгота будет применяться в отношении доходов организаций-резидентов, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, а также предусматривает освобождение от налогообложения дивидендов, полученных корпоративными акционерами от таких организаций-резидентов.

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Освобождение должно применяться в течение одного года, с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Кроме того, предлагается освобождение от налога на прибыль в размере 50% для организаций-резидентов, занимающихся производством пищевых продуктов, заменяющих импортные продукты питания, сроком на семь лет.