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Российские налоги
Полина Мостепан
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Банк России и ФНС: переход на налоговый мониторинг с 1 января 2023 г.

С начала следующего года Центральный Банк России переходит на налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг - это система обширного информационного взаимодействия, при помощи которой организации предоставляют налоговому органу доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, и происходит это в режиме реального времени.

Полина Мостепан
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Важно помнить, что центральный банк является крупнейшей структурой страны, имеющую большое количество обособленных подразделений, которые состоят на учете более чем в 300 налоговых органах. Налоговый мониторинг поспособствует к более прозрачному взаимодействию между регулятором и ФНС, что в дальнейшем позволит развить эффективные партнерские отношения.

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По мнению ведомства, благодаря автоматизации налогового контроля, значительно сократятся запрашиваемые документы, уменьшатся налоговые риски и, что немаловажно, появится возможность взаимодействия с налоговой по принципу единого окна-через одну инспекцию.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#ФНС РФ#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФНС РФ#Центробанк