Банк России и ФНС: переход на налоговый мониторинг с 1 января 2023 г.

С начала следующего года Центральный Банк России переходит на налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг - это система обширного информационного взаимодействия, при помощи которой организации предоставляют налоговому органу доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, и происходит это в режиме реального времени.

Важно помнить, что центральный банк является крупнейшей структурой страны, имеющую большое количество обособленных подразделений, которые состоят на учете более чем в 300 налоговых органах. Налоговый мониторинг поспособствует к более прозрачному взаимодействию между регулятором и ФНС, что в дальнейшем позволит развить эффективные партнерские отношения.

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По мнению ведомства, благодаря автоматизации налогового контроля, значительно сократятся запрашиваемые документы, уменьшатся налоговые риски и, что немаловажно, появится возможность взаимодействия с налоговой по принципу единого окна-через одну инспекцию.