Саудовская Аравия планирует обогнать ОАЭ в качестве регионального финансового центра

Саудовская Аравия может вскоре превратиться из нефтяного лидера в глобальный центр финансового сектора, даже опередив ОАЭ, благодаря недавно объявленной системе открытого банковского обслуживания, которая послужит оплотом для привлечения большого количества глобальных финтех-компаний.

Рост цен на нефть, подкрепленный устойчивой внутренней экономикой, станет еще одним важным фактором, способствующим ускорению процесса превращения страны в финансовую державу.

По словам Криса Майкла, соучредителя и главного исполнительного директора Ozone API, который работал с SAMA над разработкой стандартов открытого банкинга в течение последних нескольких месяцев, новая система открытого банкинга, объявленная SAMA (Центральным банком Саудовской Аравии) в начале этого месяца, имеет несколько уникальных особенностей - гораздо более совершенных, чем европейская и британская модели, которые могут создать значительные возможности для новых (финтех) участников рынка.

SAMA опубликовала первый релиз своей "Рамочной программы открытого банкинга" 2 ноября, изложив первый этап бизнес-правил и технических стандартов.

По словам Криса Майкла, у Саудовской Аравии есть четкое видение и огромный объем инвестиций - как государственных, так и частных - которые будут способствовать реализации ее стремления стать крупным мировым финансовым центром.

Майкл отметил, что новая инициатива SAMA по открытому банковскому обслуживанию обладает значительной способностью к итерациям, развитию и адаптации структуры для обеспечения новых вариантов использования, которые предлагают реальную ценность для конечных клиентов, без необходимости каждый раз проходить через длительный цикл регулирования.

Королевство становится очень привлекательным рынком для финансовых услуг в целом, и его открытая банковская система только усилит эту привлекательность, сказал Майкл.