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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Португалии утвердил бюджет на 2023 год

Закон о бюджете Португалии на 2023 год (проект закона 38/XV/1) был одобрен в результате окончательного голосования в парламенте 25 ноября 2022 года.

Ксения Шилкина
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Окончательная версия закона в основном соответствует проекту, представленному в октябре 2022 года. К основным налоговым мерам относятся:

  • Сокращение разрешенного зачета убытков, перенесенных на будущее, с 70% до 65% налогооблагаемой прибыли, но с отменой ограничения по времени переноса убытков, которое будет применяться к убыткам, понесенным с 1 января 2023 г., а также к убыткам, понесенным до 1 января 2023 года, если предыдущий срок еще не истек;
  • Пересмотр пониженной ставки корпоративного налога в размере 17% для МСП таким образом, чтобы она применялась к первым 50 000 евро налогооблагаемого дохода (по сравнению с 25 000) для налогооблагаемых лиц, осуществляющих непосредственно и в основном экономическую деятельность сельскохозяйственного, коммерческого или промышленного характера, которые классифицируются как малые или средние компании или компании с малой и средней капитализацией (Small Mid Cap), с аналогичными изменениями, внесенными в отношении ставки 12,5% для МСП во внутренних регионах;
  • Чрезвычайный режим поддержки расходов на электроэнергию и газ, предусматривающий увеличение вычета на 20% (всего 120%) для таких расходов, понесенных в налоговом периоде, начинающемся 1 января 2022 года или после этой даты, который доступен для налогоплательщиков-резидентов, осуществляющих коммерческую, промышленную, или сельскохозяйственную деятельности, а также ПП нерезидентов в Португалии, но исключая компании, генерирующие не менее 50% своего оборота за счет:
  • производства, транспортировки, распределения и продажи электроэнергии или газа; или же
  • производства нефтепродуктов, очищенных или из остатков, и других видов топлива;
  • Чрезвычайный режим поддержки затрат на сельскохозяйственное производство, предусматривающий увеличение вычета в размере 40% (всего 140%) по уточненным расходам, произведенным в налоговых периодах, начинающихся с 2022 и 2023 годов, в том числе на удобрения, зерновые, семена и другую подходящую продукцию для домашнего скота, птицы и других животных и воды для орошения;
  • Пересмотр категорий/ ставок налога на доходы физических лиц следующим образом, включая снижение ставки второй группы с 23,0% до 21,0%:

· до 7 479 евро - 14,50%

· свыше 7 479 евро до 11 284 евро - 21,0%

· свыше 11 284 евро до 15 992 евро - 26,5%

· свыше 15 992 евро до 20 700 евро - 28,5%

· свыше 20 700 евро до 26 355 евро - 35,0%

· свыше 26 355 евро до 38 362 евро - 37,0%

· свыше 38 632 евро до 50 483 евро - 43,5%

· свыше 50 483 евро до 78 834 евро - 45,0%

· свыше 78 834 евро - 48,0%

Закон вступит в силу после того, как будет опубликован в официальном Вестнике.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Португалия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Португалия