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Российское право
Асият Алибекова
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Персональные данные: оценка возможного вреда

В марте 2023 года вступят в силу новые требования к оценке вреда, который оператор может причинить физлицу при обработке личных данных.

Асият Алибекова
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Обязанность по проведению оценки возлагается на ответственное лицо организации.

Вероятность вреда оценивается по трем критериям: высокая, средняя или низкая степень вреда. К примеру, высокая степень имеет место, если субъектом персональных данных выступает несовершеннолетний.

Если имеются риски причинения вреда разных степеней, то следует учитывать наиболее высокую.

По итогам оценки необходимо будет составлять акт с указанием степени вреда.

#персональные данные#раскрытие информации
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#персональные данные#раскрытие информации