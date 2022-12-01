Персональные данные: оценка возможного вреда

В марте 2023 года вступят в силу новые требования к оценке вреда, который оператор может причинить физлицу при обработке личных данных.
Обязанность по проведению оценки возлагается на ответственное лицо организации.
Вероятность вреда оценивается по трем критериям: высокая, средняя или низкая степень вреда. К примеру, высокая степень имеет место, если субъектом персональных данных выступает несовершеннолетний.
Если имеются риски причинения вреда разных степеней, то следует учитывать наиболее высокую.
По итогам оценки необходимо будет составлять акт с указанием степени вреда.
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