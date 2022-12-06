Кыргызстан вводит электронный счет-фактуру для всех поставщиков товаров с 2023 года

Государственная налоговая служба Кыргызстана выпустила релиз о том, что с 1 января 2023 года все хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров, обязаны зарегистрироваться в информационной системе (ETTN, или системе ЭТТН) налоговой службы и выставлять контрагентам по сделкам электронные счета-фактуры.

Согласно релизу, преимущества системы позволяют хозяйствующим субъектам обмениваться счетами-фактурами в течение нескольких минут, а не дней или недель, необходимых для бумажных счетов-фактур.

В релизе также отмечается, что использование системы ETTN для выставления электронных счетов-фактур требуется при поставках нефти и нефтепродуктов с 15 мая 2022 года и при поставках товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской Экономической Комиссией, с 1 июля 2022 года.