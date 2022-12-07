Опубликован список стран для целей автоматического обмена

Опубликован Приказ Федеральной Налоговой Службы, содержащий перечень стран и территорий, с которыми Российская Федерация будет автоматически обмениваться информацией по финансовым счетам резидентов в ближайшее время.

Из списка исключили Швейцарию (в качестве ответной меры на ее решение приостановить обмен с Россией), а также Каймановы острова.

Добавлены в список Оман, Мальдивские острова и Казахстан.

Всего в официальном перечне 85 государств и 11 территорий.