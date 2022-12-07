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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Опубликован список стран для целей автоматического обмена

Опубликован Приказ Федеральной Налоговой Службы, содержащий перечень стран и территорий, с которыми Российская Федерация будет автоматически обмениваться информацией по финансовым счетам резидентов в ближайшее время.

Ольга Кутяева
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Из списка исключили Швейцарию (в качестве ответной меры на ее решение приостановить обмен с Россией), а также Каймановы острова.

Добавлены в список Оман, Мальдивские острова и Казахстан.

Всего в официальном перечне 85 государств и 11 территорий.

Документ вступает в силу с 16 декабря текущего года.

#автоматический обмен
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен