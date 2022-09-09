News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
8

Швейцария планирует остановить финансовый обмен информацией с РФ

Зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что Швейцария не будет предоставлять информацию о счетах, открытых российскими резидентами на их территории налоговым органам Российской Федерации, как это делали ранее.

Полина Мостепан
Обсудить

Российские валютные резиденты обеспокоены последствиями, которые появятся со стороны российского валютного законодательства, в случае исключения России из списка стран, участвующих в обмене CRS (Common Reporting Standard).

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк

Таким образом, оснований для зачисления денежных средств от нерезидентов на швейцарские счета, принадлежащие российским резидентам, значительно уменьшится. Также существует риск, о недоступности большей части инвестиционных продуктов.

В любом случае, у российских резидентов осталась возможность перечисления собственных денежных средств на швейцарские счета, например, с целью пополнения вклада.

Важно понимать, что данные ограничения вступят в силу только после исключения Швейцарии из списка ФНС, а реакции от ФНС по этому вопросу пока не поступило.

По материалам: finews.com

#автоматический обмен#Швейцария
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#автоматический обмен#Швейцария