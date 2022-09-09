Швейцария планирует остановить финансовый обмен информацией с РФ

Зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что Швейцария не будет предоставлять информацию о счетах, открытых российскими резидентами на их территории налоговым органам Российской Федерации, как это делали ранее.

Российские валютные резиденты обеспокоены последствиями, которые появятся со стороны российского валютного законодательства, в случае исключения России из списка стран, участвующих в обмене CRS (Common Reporting Standard).

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Таким образом, оснований для зачисления денежных средств от нерезидентов на швейцарские счета, принадлежащие российским резидентам, значительно уменьшится. Также существует риск, о недоступности большей части инвестиционных продуктов.

В любом случае, у российских резидентов осталась возможность перечисления собственных денежных средств на швейцарские счета, например, с целью пополнения вклада.