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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сингапур опубликовал обновленное электронное Руководство по освобождению от налогов определенных доходов, полученных из-за рубежа

1 декабря Управление внутренних доходов Сингапура (IRAS) опубликовало обновленное электронное налоговое Руководство (Income Tax: Tax Exemption under Section 13(12) for Specified Scenarios, Real Estate Investment Trusts and Qualifying Offshore Infrastructure Project/Asset).

Ксения Шилкина
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В Руководстве объясняются сценарии и условия, при которых налоговое освобождение в соответствии с разделом 13(12) Закона о подоходном налоге (ITA) может быть предоставлено налогоплательщикам-резидентам, начиная с 31 мая 2006 года.

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При соблюдении определенных условий, освобождение предоставляется на:

  • определенный доход от иностранного источника, полученный в Сингапуре компаниями-резидентами в соответствии со сценариями, указанными в Руководстве;
  • определенный доход, полученный в Сингапуре трасти инвестиционных трастов недвижимости, зарегистрированных на SGX (S-REITs), S-REITs, полностью принадлежащими (прямо или косвенно) зарегистрированным резидентным компаниям Сингапура, или полностью принадлежащим S-REITs сингапурским субтрастам;
  • определенный доход, полученный в Сингапуре от квалифицированных оффшорных инфраструктурных проектов/активов, обеспеченный иностранными источниками, полученный в Сингапуре перечисленными компаниями-резидентами или их дочерними компаниями, полностью принадлежащими резидентам Сингапура; и
  • доходы, полученные в Сингапуре налогоплательщиками-резидентами на индивидуальной основе.

Обновления в последнем издании электронного руководства по налогообложению касаются изменений, которые вступают в силу с 2024 года.

Кроме того, предусмотрено, что если налогоплательщик пропустит крайний срок, IRAS готова пересмотреть форму декларации при наличии определенных смягчающих факторов (в настоящее время это не принято).

И наконец, обновлена информация о продлении срока действия схемы освобождения от уплаты налога на квалифицируемый доход, получаемый от квалифицируемых проектов/активов оффшорной инфраструктуры, включая тот факт, что срок действия схемы освобождения от уплаты налога истекает 31 декабря 2025 года.

По материалам Orbitax

#освобождение от уплаты налогов#Сингапур
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#освобождение от уплаты налогов#Сингапур