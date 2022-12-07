Сингапур опубликовал обновленное электронное Руководство по освобождению от налогов определенных доходов, полученных из-за рубежа

1 декабря Управление внутренних доходов Сингапура (IRAS) опубликовало обновленное электронное налоговое Руководство (Income Tax: Tax Exemption under Section 13(12) for Specified Scenarios, Real Estate Investment Trusts and Qualifying Offshore Infrastructure Project/Asset).
В Руководстве объясняются сценарии и условия, при которых налоговое освобождение в соответствии с разделом 13(12) Закона о подоходном налоге (ITA) может быть предоставлено налогоплательщикам-резидентам, начиная с 31 мая 2006 года.
При соблюдении определенных условий, освобождение предоставляется на:
Обновления в последнем издании электронного руководства по налогообложению касаются изменений, которые вступают в силу с 2024 года.
Кроме того, предусмотрено, что если налогоплательщик пропустит крайний срок, IRAS готова пересмотреть форму декларации при наличии определенных смягчающих факторов (в настоящее время это не принято).
И наконец, обновлена информация о продлении срока действия схемы освобождения от уплаты налога на квалифицируемый доход, получаемый от квалифицируемых проектов/активов оффшорной инфраструктуры, включая тот факт, что срок действия схемы освобождения от уплаты налога истекает 31 декабря 2025 года.
По материалам Orbitax
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