В Англии и Уэльсе опубликован законопроект об изменениях выпуска долгосрочных доверенностей

Опубликован полный текст законопроекта, направленного на реализацию планов правительства по реформированию законодательства о выдаче долгосрочных доверенностей в Англии и Уэльсе, который сегодня, 9 декабря 2022 год, пройдет второе чтение в парламенте.

Законопроект о доверенностях позволит нормативными актами предусмотреть возможность составления долгосрочных доверенностей в цифровом или бумажном виде, или путем сочетания этих двух способов. Министерство юстиции подготовило пояснительные записки к законопроекту, в которых говорится, что он внесет изменения в Акт о психической дееспособности 2005 года и предусматривает принятие вторичного законодательства для изменения положений о долгосрочных доверенностях.

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Помимо разрешения цифровых и смешанных цифровых/бумажных доверенностей, изменения будут предусматривать правила, устанавливающие необходимые проверки личности и гарантирующие, что только лицо, выдающее доверенность, может подать заявление на ее регистрацию. Общественный опекунский совет будет проверять личность человека и предоставит подробную информацию о том, кто должен подтвердить свою личность, какие документы будут приниматься и как они будут проверяться. Правила могут применяться к любому лицу, указанному в доверенности или участвующему в процессе подачи заявления на регистрацию доверенности, что включает лицо, выдающее доверенность, того, кто удостоверяет ее, поверенных и замещающих поверенных. Если требования по проверке личности не будут выполнены, опекунский совет не сможет зарегистрировать доверенность, и заявление придется передать в Суд защиты Англии и Уэльса.

Общественный опекунский совет также должен будет уведомлять стороны о завершении подачи заявления на регистрацию доверенности и начале процесса регистрации, а также использовать систему сортировки для определенных типов возражений. Группа лиц, которые могут подавать возражения, будет расширена и будет включать третьих лиц, не указанных в доверенности. Законопроект также позволит создавать и принимать новые формы доказательств доверенности, а электронная форма зарегистрированной доверенности будет являться ее доказательством.

Законопроект также внесет изменения в ст. 3 Закона о доверенностях 1971 года, чтобы позволить дипломированным юристам заверять копии доверенностей. В настоящее время заверенные копии могут быть подписаны только лицом, выдавшем доверенность, солиситором, нотариусом или биржевым брокером.

"Парламентарии, несомненно, захотят тщательно изучить законопроект", - прокомментировал Алекс Рак Кин TEP, барристер из Essex Chambers. Он отметил, что Министерство юстиции не приняло во внимание некоторые ответы на свои публичные консультации в 2021 году, включая ответы Юридического общества Англии и Уэльса, которые призывали к тому, чтобы сертификация прямо включала рассмотрение дееспособности лица, выдающего доверенность.