Совет ЕС считает, что реестры бенефициаров должны быть открыты для законных заинтересованных сторон

Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.

Новые правила вводят общеевропейский лимит в 10 000 EUR на все наличные платежи. Более того, Совет ЕС хочет, чтобы все поставщики услуг криптоактивов (CASP) были обязаны проводить должную проверку своих клиентов при осуществлении транзакций на сумму до 1 000 EUR. Совет ЕС также хочет, чтобы для CASP были приняты специальные меры по усиленной должной проверке трансграничных корреспондентских отношений. Режим AML также будет распространен на сторонних финансовых посредников и лиц, торгующих драгоценными металлами, драгоценными камнями и культурными ценностями.

В заявлении Совета ЕС также учитывается недавнее решение Суда Европейского Союза (CJEU) о публичном доступе к национальным реестрам бенефициаров, в котором говорится, что реестры не должны быть открыты для общественности без ограничений.

Реакция Совета ЕС заключается в том, что реестры должны быть открыты для всех, кто может продемонстрировать "законный интерес" к содержащимся в них персональным данным, в том числе журналистам и организациям гражданского общества, которые связаны с предотвращением и борьбой с отмыванием денег.

"Публичный доступ к информации о бенефициарах может позволить более тщательно изучать информацию гражданским обществом, в том числе прессой или организациями гражданского общества, и способствует сохранению доверия к целостности финансовой системы", - говорится в заявлении Совета ЕС. Это может способствовать борьбе с неправомерным использованием корпоративных и других юридических лиц и правовых механизмов в целях отмывания денег или финансирования терроризма".

Процедура ЕС по составлению списка юрисдикций с недостатками в сфере AML также будет изменена. Если позиция Совета ЕС будет принята Европейским парламентом, ЕС немедленно примет "черный" и "серый" списки, опубликованные ФАТФ в качестве своих собственных списков без тщательной проверки. Это сделано для того, чтобы избежать тех споров, которые ранее возникали между Советом ЕС и Еврокомиссией по данному вопросу.

Концепция бенефициарного владения также должна быть уточнена путем разделения двух компонентов - владения и контроля - и их раздельного анализа для идентификации и проверки личности бенефициаров по всем типам организаций, включая организации, не входящие в ЕС.