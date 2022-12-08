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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Евросоюз установит потолок для наличных платежей — 10 000 EUR

7 декабря страны - члены ЕС, рассмотрев новые законопроекты против финансирования терроризма и отмывания денег, пришли к соглашению о потолке для наличности в 10 000 EUR.

Ольга Кутяева
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Также планируется ввести ограничения на криптовалюты, такие как биткоин.

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В ближайшее время Европарламент должен выработать свою позицию, а затем государства и евродепутаты смогут вести переговоры.

Германия отнеслась отрицательно к введению потолка для наличности и воздержалась при голосовании по этому вопросу. Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП) заявил, что наличные деньги являются выражением конфиденциальности и защиты данных. Однако, несмотря на позицию Германии, лимит, скорее всего, будет введен.

В новых правилах также прописана обязанность проверки информации о клиентах для поставщиков. Страны ЕС планируют распространить это требование на сделки от 1 000 EUR. Кроме того, предусматриваются специальные требования по проверке должной осмотрительности для трансграничных сделок.

Лица, торгующие ценными металлами, камнями и культурными ценностями, а также драгоценностями или часами, также должны будут соблюдать более строгие правила.

Частью предложений Комиссии ЕС по борьбе с отмыванием денег на 2021 год было также создание нового органа по борьбе с отмыванием денег. Государства уже договорились об этом, только где он должен быть создан, пока неясно. Правительство Германии хотело бы разместить новый орган власти во Франкфурте-на-Майне.

По материалам Nau.ch

#Европейский Союз (ЕС)#криптовалюта#наличные расчеты
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#криптовалюта#наличные расчеты