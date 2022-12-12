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Мария Маковеева
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Европейская комиссия предлагает меры по совершенствованию системы НДС в цифровую эпоху

Европейская комиссия объявила о ряде предлагаемых мер по улучшению системы НДС в ЕС, чтобы она лучше работала для предприятий и была более устойчивой к мошенничеству, а также для решения определенных проблем в области НДС, возникших в связи с развитием платформенной экономики.

Мария Маковеева
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Согласно последним данным по НДС Gap, также опубликованным сегодня, в 2020 году государства-члены потеряли 93 млрд евро доходов от НДС. По самым скромным оценкам, четверть недополученных доходов можно отнести непосредственно к мошенничеству с НДС, связанному с торговлей внутри ЕС. Эти потери наносят явный ущерб общим государственным финансам в то время, когда государства-члены корректируют бюджеты, чтобы справиться с социальными и экономическими последствиями недавнего скачка цен на энергоносители. Кроме того, система НДС в ЕС все еще может быть обременительной для бизнеса, особенно для компаний, которые работают или стремятся к трансграничному расширению.

Основные меры, предложенные сегодня, помогут государствам-членам ЕС ежегодно собирать до 18 миллиардов евро дополнительных доходов от НДС, помогая бизнесу развиваться:

  1. Переход к цифровой отчетности в режиме реального времени на основе электронного счета-фактуры для предприятий, ведущих трансграничную деятельность в ЕС. Новая система вводит цифровую отчетность в режиме реального времени для целей НДС на основе электронного счета-фактуры, что даст государствам-членам ценную информацию, необходимую для усиления борьбы с мошенничеством с НДС, особенно с карусельным мошенничеством. Переход на электронную отчетность поможет сократить мошенничество с НДС на сумму до 11 млрд. евро в год и снизить административные расходы и расходы на соблюдение законодательства для торговых компаний ЕС более чем на 4,1 млрд. евро в год в течение следующих десяти лет. Он также обеспечит сближение существующих национальных систем по всему ЕС и подготовит почву для государств-членов, желающих создать национальные системы цифровой отчетности для внутренней торговли в ближайшие годы.
  2. Обновленные правила НДС для пассажирского транспорта и платформ краткосрочного проживания. Согласно новым правилам, операторы платформ в этих секторах экономики будут нести ответственность за сбор и перечисление НДС в налоговые органы, когда поставщики услуг этого не делают, например, потому что они являются малым предприятием или индивидуальным поставщиком. Вместе с другими разъяснениями это обеспечит единый подход во всех государствах-членах ЕС и будет способствовать созданию более равных условий между онлайн и традиционными услугами краткосрочного проживания и транспорта
  3. Введение единой регистрации НДС на всей территории ЕС. Основываясь на уже существующей модели "единого окна НДС" для компаний, занимающихся интернет-магазинами, сегодняшнее предложение позволит предприятиям, продающим товары потребителям в другом государстве-члене ЕС, регистрироваться только один раз для целей НДС для всего ЕС и выполнять свои обязательства по НДС через единый онлайн-портал на одном языке. По оценкам, этот шаг позволит предприятиям сэкономить около 8,7 млрд. евро на регистрационных и административных расходах в течение десяти лет.

Сегодняшний пакет предложений представляет собой поправки к трем законодательным актам ЕС: Директиве по НДС (2006/112/EC), Регламенту Совета по реализации (EU 282/2011) и Регламенту Совета по административному сотрудничеству (EU 904/2010).

Законодательные предложения будут направлены в Совет для согласования, а также в Европейский парламент и Экономический и социальный комитет для консультаций.

По материалам сайта www.orbitax.com

#Европейская комиссия ЕС#НДС / VAT
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#НДС / VAT