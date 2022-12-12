Потребность страхования банковских карт и техники возможно возрастёт благодаря Банку России

На сегодняшний день по имущественному страхованию мизерный уровень выплат, при этом большое количество отказов в компенсации. Обычно страхование включает покрытие таких рисков, за которые клиенту и так положена компенсация по умолчанию- по закону. То есть, в случае хищения денег с банковской карты клиента, банк обязан возместить похищенные денежные средства, но конечно при условии, что банку не получится доказать, нарушения правил использования карты со стороны клиента. А при страховании бытовой или электронной техники, покупателям обещают дальнейший ремонт в случае её порчи. То есть ремонт, на который клиент и так имеет право на законодательном уровне и без дополнительных расходов на страховку. При этом такие важные риски для клиента как кража имущества либо списание денежных средств при нарушении правил пользования картой исключены из страхового покрытия.