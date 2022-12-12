Потребность страхования банковских карт и техники возможно возрастёт благодаря Банку России

Учитывая, что эти виды страхования являются более распространенными среди имущественного страхования, тем самым Банк рекомендует установить основной список страховых рисков, сроки возмещения убытков, а также исключить лишние страховые покрытия.
На сегодняшний день по имущественному страхованию мизерный уровень выплат, при этом большое количество отказов в компенсации. Обычно страхование включает покрытие таких рисков, за которые клиенту и так положена компенсация по умолчанию- по закону. То есть, в случае хищения денег с банковской карты клиента, банк обязан возместить похищенные денежные средства, но конечно при условии, что банку не получится доказать, нарушения правил использования карты со стороны клиента. А при страховании бытовой или электронной техники, покупателям обещают дальнейший ремонт в случае её порчи. То есть ремонт, на который клиент и так имеет право на законодательном уровне и без дополнительных расходов на страховку. При этом такие важные риски для клиента как кража имущества либо списание денежных средств при нарушении правил пользования картой исключены из страхового покрытия.
Как раз своим предложением Банк намерен урегулировать данную несправедливость и повысить потребительский спрос на страхование, а именно установив список рисков, которые обязательно должны фигурировать в страховом полисе. Значит, страховка банковских карт обязана защищать от списания денег без согласия потребителя, а страхование бытовой и электронной техники обязано покрывать риски утраты (гибели), кражи или поломки имущества. Помимо этого, также важно по мнению Банка, установить предельные сроки по возмещению убытков страхователю, а именно в течение 30 дней.
По материалам: Банк России
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