Совет ЕС достиг соглашения о минимальном уровне налогообложения для крупнейших корпораций

Государства-члены ЕС достигли соглашения о внедрении на уровне Европейского Союза минимального налогообложения, известного как Компонент 2, реформы международного налогообложения ОЭСР.
Послы государств-членов ЕС приняли решение рекомендовать Совету принять Директиву Pillar 2, после чего будет запущена письменная процедура официального принятия. 12 декабря Комитет постоянных представителей достиг требуемой единогласной поддержки.
Эффективная реализация директивы ограничит «гонку по нисходящей» в ставках корпоративного налога. Прибыль крупных транснациональных и национальных групп или компаний с совокупным годовым оборотом не менее 750 000 000 EUR будет облагаться налогом по минимальной ставке 15%. Новые правила позволят снизить риск размывания налоговой базы и переноса прибыли, а также обеспечат выплату крупнейшими транснациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.
Напомним, что 8 октября 2021 года почти 140 стран-участниц Инклюзивной рамочной программы ОЭСР/G20 по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли (BEPS) достигли знакового соглашения о международной налоговой реформе, а также о детальном плане ее реализации.
Реформа международных правил корпоративного налогообложения состоит из двух компонентов:
Поэтому 22 декабря 2021 года Комиссия представила предложение о принятии Директивы, которая направлена на реализацию Компонента 2 таким образом, чтобы она была последовательной и совместимой с законодательством ЕС.
По материалам European Council
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