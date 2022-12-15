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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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В Онтарио со следующего года вводится Реестр прозрачности

С 1 января 2023 года частные корпорации, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем (Individuals with Significant ControI, ISC).

Ольга Кутяева
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Правоохранительные, налоговые и регулирующие органы будут иметь доступ к этому Реестру, введение которого было объявлено в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в Онтарио. Это решение следует за законодательными поправками, недавно внесенными в Закон Канады о коммерческих корпорациях и Закон Британской Колумбии о коммерческих корпорациях, и приводит Онтарио в соответствие с другими канадскими провинциями.

Хотя в настоящее время Закон Канады о коммерческих корпорациях не освобождает от ответственности дочерние компании государственных корпораций, законодательство Онтарио не включает такие компании в Реестр, поскольку они уже подлежат регулированию и обязательствам по раскрытию информации в провинции.

В Реестр частной корпорации должны быть внесены имя, дата рождения, последний известный адрес и юрисдикция налогового резидентства каждой ISC. "Значительный контроль" определяется как владение 25% и более прав голоса, закрепленных за акциями компании, или 25% и более всех акций компании, находящихся в обращении, по справедливой рыночной стоимости. Он также может применяться к физическому лицу, которое является зарегистрированным держателем, бенефициаром или прямым / непрямым контролером значительного количества акций.

В Реестре должно быть четко указано, что определяет каждое зарегистрированное лицо как имеющее значительный контроль, а также дата, когда оно стало или перестало быть ISC. Компании обязаны ежегодно обновлять Реестр и пополнять его на разовой основе любой необходимой информацией. Обновления должны быть сделаны в течение 15 дней после того, как компании стало известно о такой информации.

Корпорации, не выполняющие эти требования с 2023 года, могут быть оштрафованы на сумму до 5 000 CAD. Контролирующие лица, сознательно предоставившие неверную информацию, могут быть подвергнуты санкциям, включая штрафы в размере до 200 000 CAD или тюремное заключение сроком на 6 месяцев.

Записи не будут публично доступны, но правоохранительные органы, налоговые органы и регулирующие органы могут запросить к ним доступ. Неканадские организации могут запросить доступ к информации, только если это разрешено письменным соглашением, договором или законом.

По материалам STEP

#Канада#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Канада#реестр бенефициаров