Министерство экономики и финансов Южной Кореи заявляет о необходимости реформы корпоративного налогообложения

Министерство экономики и финансов Южной Кореи опубликовало сообщение о необходимости реформы корпоративного налогообложения для расширения инвестиций и обеспечения глобальной конкурентоспособности страны.

В частности, в релизе рассматривается необходимость снижения максимальной ставки корпоративного налога, как было предложено ранее в этом году. Изменение включает в себя отмену верхней ставки корпоративного налога в размере 25%, которая применялась с 2018 года, и ограничение более низкой ставки корпоративного налога в размере 10% для МСП. В результате налоговые ставки будут следующими:

Все услуги по этой теме:

· до 500 миллионов вон (только для МСП) - 10%

· до 20 миллиардов вон (от 500 миллионов до 20 миллиардов вон для МСП) - 20%

· более 20 миллиардов вон - 22%

В релизе отмечается, что среди стран-членов ОЭСР 24 страны, включая США, имеют единую систему налоговых ставок, а 11 стран, включая Австралию, имеют двухуровневую систему налоговых ставок, но только Южная Корея и Коста-Рика имеют прогрессивную систему налоговых ставок. В связи с этим министерство утверждает, что компаниям необходимо расти за счет инвестиций или объединяться для повышения экономической мощи, но если применяются прогрессивные налоговые ставки и увеличиваются налоги, компании вместо роста откажутся от своих инвестиций или разделятся.

Далее в релизе отмечается, что эффективная ставка налога для крупных корпораций в Южной Корее составляет 21,9%, что выше, чем в других развитых странах. Наконец, отмечается, что в связи с недавними изменениями в глобальных цепочках поставок и производстве Южной Корее необходимо снизить ставку корпоративного налога, чтобы привлечь глобальные компании, включая, например, глобальные компании, покидающие Китай.