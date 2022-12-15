Министерство экономики и финансов Южной Кореи заявляет о необходимости реформы корпоративного налогообложения

Министерство экономики и финансов Южной Кореи опубликовало сообщение о необходимости реформы корпоративного налогообложения для расширения инвестиций и обеспечения глобальной конкурентоспособности страны.
В частности, в релизе рассматривается необходимость снижения максимальной ставки корпоративного налога, как было предложено ранее в этом году. Изменение включает в себя отмену верхней ставки корпоративного налога в размере 25%, которая применялась с 2018 года, и ограничение более низкой ставки корпоративного налога в размере 10% для МСП. В результате налоговые ставки будут следующими:
· до 500 миллионов вон (только для МСП) - 10%
· до 20 миллиардов вон (от 500 миллионов до 20 миллиардов вон для МСП) - 20%
· более 20 миллиардов вон - 22%
В релизе отмечается, что среди стран-членов ОЭСР 24 страны, включая США, имеют единую систему налоговых ставок, а 11 стран, включая Австралию, имеют двухуровневую систему налоговых ставок, но только Южная Корея и Коста-Рика имеют прогрессивную систему налоговых ставок. В связи с этим министерство утверждает, что компаниям необходимо расти за счет инвестиций или объединяться для повышения экономической мощи, но если применяются прогрессивные налоговые ставки и увеличиваются налоги, компании вместо роста откажутся от своих инвестиций или разделятся.
Далее в релизе отмечается, что эффективная ставка налога для крупных корпораций в Южной Корее составляет 21,9%, что выше, чем в других развитых странах. Наконец, отмечается, что в связи с недавними изменениями в глобальных цепочках поставок и производстве Южной Корее необходимо снизить ставку корпоративного налога, чтобы привлечь глобальные компании, включая, например, глобальные компании, покидающие Китай.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь