Испания приняла закон о поддержке инновационных стартапов

1 декабря 2022 года Конгресс депутатов Испании окончательно утвердил Закон о продвижении экосистемы развивающихся компаний («Закон о стартапах»).

Закон предусматривает следующие льготные меры для инновационных стартапов:

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Налоговая ставка по корпоративному налогу и подоходному налогу с нерезидентов снижается с общей ставки в 25% до 15% в течение первых четырех финансовых лет после первой регистрации налогооблагаемого дохода;

Платежи по корпоративному налогу и подоходному налогу с нерезидентов за первые два года регистрации налогооблагаемого дохода могут быть отсрочены без требования каких-либо депозитов или процентов за просрочку платежа на период 12 и 6 месяцев соответственно;

Обязанность по уплате рассрочки по корпоративному налогу и налогу на прибыль нерезидента отменяется в течение первых 2 лет после первого признания налогооблагаемого дохода;

Освобождение от налога на опционы на акции увеличено с 12 000 до 50 000 евро в год для стартапов, которые распространяют акции или паи, полученные в результате исполнения опционов на покупку;

Увеличена максимальная сумма вычета для физических лиц, инвестирующих в соответствующие новые или недавно созданные компании (с 60 000 евро до 100 000 евро в год), а также ставка вычета (с 30% до 50%); а также

Срок признания компании «недавно созданной» увеличен с 3 до 5 лет в целом или до 7 лет для компаний отдельных секторов, включая биотехнологические, энергетические, промышленные компании и другие стратегические отрасли.

Закон также включает другие сопутствующие меры, в том числе меры для единого окна, Empresa Nacional de Innovación SME (Национальная инновационная компания МСП или ENISA), которая будет оценивать, являются ли компании инновационными и имеют ли право на льготные налоговые меры.

Закон должен быть опубликован в Официальном вестнике, и вступит в силу 1 января 2023 года.