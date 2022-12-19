Консолидация баз налоговыми агентами по НДФЛ перенесена на 2023 г.

На прошлой неделе Советом Федерации был одобрен новый законопроект, содержащий поправки, согласно которым обязанность налогового агента консолидировать налоговые базы налогоплательщиков в целях исчисления НДФЛ по прогрессивной ставке отложена ещё на один год, то есть на 2023 г.

С 2021 года по настоящее время расчет ставки НДФЛ налоговым агентом происходит по прогрессивной шкале, то есть доходы с лимитом до 5 млн. руб. рассчитываются по ставке 13 %, а сумма свыше порога по ставке 15 %. Немаловажный нюанс: налоговые агенты обязаны разделять налоговые базы - зарплата, дивиденды, доходы по вкладам и ценные бумаги. Это значит, что налоговую базу и НДФЛ с дивидендов нужно считать отдельно от других доходов. Благодаря новым изменения в законопроекте, данная система расчета продолжит действовать и в новом 2023 году.

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В таком случае происходит некая отсрочка по уплате НДФЛ для налогоплательщика, то есть после закрытия налогового периода ФНС консолидирует базы с учетом льгот и направит уведомления. Налогоплательщику до 1 декабря следующего года всё равно придётся доплатить в бюджет суммы налога, неудержанные налоговым агентом в момент выплаты дохода.