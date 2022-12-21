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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Азербайджан присоединился к инклюзивной структуре BEPS

ОЭСР объявила, что Азербайджан присоединился к Инклюзивной рамочной программе BEPS, в результате чего общее число участников достигло 142.

Ксения Шилкина
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Как участник Рамочной программы Азербайджан привержен внедрению минимальных стандартов BEPS для решения налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики.

Сотрудничая на равных со всеми другими участниками Inclusive Framework, Азербайджан примет участие в реализации пакета BEPS из 15 мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, повышению согласованности международных налоговых правил и обеспечению более прозрачной налоговой среды.

Благодаря своему членству Азербайджан также взял на себя обязательство решать налоговые проблемы, возникающие в связи с цифровизацией и глобализацией экономики, присоединившись к двухкомпонентному плану реформирования международных правил налогообложения и обеспечения того, чтобы многонациональные предприятия платили справедливую долю налогов, где бы они ни работали. На сегодняшний день в соглашении участвуют более 135 стран и юрисдикций.

В рамках двухкомпонентного пакета первый компонент направлен на обеспечение более справедливого распределения прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших многонациональных предприятий. Ожидается, что налоговые права на прибыль в размере более 125 миллиардов долларов США будут ежегодно перераспределяться между рыночными юрисдикциями, при этом ожидается, что прирост доходов развивающихся стран будет больше, чем в странах с более развитой экономикой, в пропорции к существующим доходам.

Второй компонент направлен на то, чтобы ограничить конкуренцию по налогу на прибыль путем введения глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15%, которая будет применяться к компаниям с доходом более 750 миллионов евро.

Страны стремятся к середине 2023 года подписать многостороннюю конвенцию о реализации компонента 1, которая вступит в силу в 2024 году. Для реализации компонента 2 ряд стран начал процесс включения глобальных правил минимального налога во внутреннее законодательство, которые начнут действовать в 2023 году.

По материалам orbitax.com

#BEPS
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#BEPS