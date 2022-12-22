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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Армения расширяет налоговые льготы для IT-стартапов

16 декабря Парламент Армении одобрил закон о продлении налоговых льгот для ИТ-стартапов.

Ольга Кутяева
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Впервые введенные в 2015 году, льготы включают:

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  • освобождение от корпоративного налога на прибыль (ставка - 0%) и
  • ставку 10% подоходного налога для сотрудников.

Для получения льгот стартап должен заниматься определенными видами ИТ-деятельности, включая разработку программного обеспечения, консультирование по компьютерным технологиям, управление компьютерными системами, обработку данных, веб-разработку и другие.

Чтобы получить льготы, компания должна подать заявку на получение сертификата, который утверждается в каждом конкретном случае.

Ранее срок действия льгот был продлен до 31 декабря 2022 года, а теперь будет продлен до 31 декабря 2023 года.

По материалам Orbitax

#Армения#ИТ-компания#налоговые льготы
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#ИТ-компания#налоговые льготы