Армения расширяет налоговые льготы для IT-стартапов

16 декабря Парламент Армении одобрил закон о продлении налоговых льгот для ИТ-стартапов.
Впервые введенные в 2015 году, льготы включают:
Для получения льгот стартап должен заниматься определенными видами ИТ-деятельности, включая разработку программного обеспечения, консультирование по компьютерным технологиям, управление компьютерными системами, обработку данных, веб-разработку и другие.
Чтобы получить льготы, компания должна подать заявку на получение сертификата, который утверждается в каждом конкретном случае.
Ранее срок действия льгот был продлен до 31 декабря 2022 года, а теперь будет продлен до 31 декабря 2023 года.
По материалам Orbitax
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