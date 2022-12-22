Озноб должника или лихорадка кредитора: об ограничениях начислений по потребкредитам и займам

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий начисления по потребительским кредитам и займам.

0,8% в день - максимальная ставка, которую может предусмотреть кредитор (займодавец) по проекту.

По действующим нормам предельная ставка - 1% в день.

Данная норма начнет действовать с 1 июля 2023 года