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Российское право
Асият Алибекова
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Озноб должника или лихорадка кредитора: об ограничениях начислений по потребкредитам и займам

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий начисления по потребительским кредитам и займам.

Асият Алибекова
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0,8% в день - максимальная ставка, которую может предусмотреть кредитор (займодавец) по проекту.

По действующим нормам предельная ставка - 1% в день.

Данная норма начнет действовать с 1 июля 2023 года

Думается, положения законопроекта позволят обеспечить баланс интересов. Как говорится: "Если у должника озноб, кредитора трясет лихорадка".

#договор займа#займы#кредит
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Асият Алибекова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#договор займа#займы#кредит