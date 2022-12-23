Парламент Хорватии утвердил налог на сверхприбыль для всех секторов экономики

16 декабря 2022 года парламент Хорватии одобрил закон о введении налога на сверхприбыль (непредвиденную прибыль), который применяется ко всем секторам по ставке 33%.

Налог применяется в течение одного налогового периода, начинающегося 1 января 2022 года или после этой даты, для компаний с общим доходом, превышающим 300 миллионов кун, и налогооблагаемой прибылью, которая не менее чем на 20% превышает среднюю налогооблагаемую прибыль за предыдущие четыре года, с 2018 по 2021 годы.

Облагаться налогом будет разница между налогооблагаемой прибылью, полученной в период 2022 года, и 120% средней прибыли. При этом в налогооблагаемую прибыль не включаются доходы от списания обязательств от банкротства, а также доходы от реализации имущества в счет погашения задолженности перед кредиторами, долгосрочных активов, материальных и нематериальных активов несвязанным лицам.

Продажа долгосрочных активов связанным лицам может быть исключена, если сделка была совершена до 31 октября 2022 года. Кроме того, средняя прибыль не включает убыточные годы, при этом общая прибыль за четыре года делится на количество лет, в течение которых данная прибыль была получена для определения средней прибыли.

Налогоплательщик должен представить декларацию по налогу на сверхприбыль и уплатить налоги в те же сроки, что и по корпоративному налогу.