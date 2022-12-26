Законопроект о национальной цифровой валюте совсем скоро поступит в Госдуму

Анатолий Аксаков анонсировал соответствующего законопроекта в Госдуму.

Документ определит основные принципы регулирования, а также использования цифрового рубля на территории РФ. Правовую основу планируется разработать в начале 2023 года, а запуск в обращение - во 2-м квартале нового года.

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Контроль за оборотом цифрового рубля будет Центральный Банк. Пользователи будут осуществлять операции через финансовые организации посредством мобильного приложения.

В настоящее время осуществляется тестирование системы.