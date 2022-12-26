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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Казахстан разъяснил возможность применения освобождения при налогообложении дивидендов

Казахстан внес изменения в налогообложение дивидендов, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, включая отмену общего освобождения для полученных дивидендов.

Ксения Шилкина
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Однако освобождение (исключение) все еще может применяться в определенных случаях, в том числе при выплате дивидендов по акциям (ценным бумагам), котирующимся и активно обращающимся на казахстанских фондовых биржах (KASE, AIFC).

С этой целью было издано Постановление Правительства № 911, разъясняющее значение термина «активная торговля». Согласно указу, обращающиеся акции (ценные бумаги) считаются активно обращающимися, если общая сумма сделок составляет не менее 25 миллионов тенге за календарный месяц, а общее количество сделок - не менее 50 за календарный месяц. При выполнении условий дивиденды, выплачиваемые по обращающимся акциям (ценным бумагам), освобождаются от налогообложения.

Постановление также предусматривает, что в целях применения этих условий KASE и AIFC обязаны ежеквартально размещать соответствующую информацию для этих условий на своем веб-сайте.

По материалам orbitax.com

#дивиденды#Казахстан
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#дивиденды#Казахстан