Казахстан разъяснил возможность применения освобождения при налогообложении дивидендов

Казахстан внес изменения в налогообложение дивидендов, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, включая отмену общего освобождения для полученных дивидендов.

Однако освобождение (исключение) все еще может применяться в определенных случаях, в том числе при выплате дивидендов по акциям (ценным бумагам), котирующимся и активно обращающимся на казахстанских фондовых биржах (KASE, AIFC).

С этой целью было издано Постановление Правительства № 911, разъясняющее значение термина «активная торговля». Согласно указу, обращающиеся акции (ценные бумаги) считаются активно обращающимися, если общая сумма сделок составляет не менее 25 миллионов тенге за календарный месяц, а общее количество сделок - не менее 50 за календарный месяц. При выполнении условий дивиденды, выплачиваемые по обращающимся акциям (ценным бумагам), освобождаются от налогообложения.

Постановление также предусматривает, что в целях применения этих условий KASE и AIFC обязаны ежеквартально размещать соответствующую информацию для этих условий на своем веб-сайте.