Нидерланды утвердили налоговый план на 2023 год, включающий повышение нижней ставки корпоративного налога

Минфин Нидерландов опубликовал обзор основных налоговых изменений на следующий год после утверждения налогового плана на 2023 год в Сенате 20 декабря.

Основные изменения сводятся к следующему:

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увеличена нижняя ставка корпоративного налога на прибыль с 15% до 19% с 1 января 2023 года, а также снижен порог с 395 000 EUR до 200 000 EUR (верхняя ставка сохраняется на уровне 25,8%);

отменены скидки на оплату предварительных взносов корпоративного налога на прибыль, которые предоставлялись, если предварительный взнос был оплачен единовременно до истечения первого срока оплаты;

снижена основная ставка индивидуального подоходного налога с 37,07% до 36,93% на доход до 73 031 EUR в 2023 году, при этом верхняя ставка сохраняется на уровне 49,50% (ставки применяются для лиц, облагаемых взносами государственного соцстрахования);

увеличена ставка налога на индивидуальный доход по блоку 3 (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов) на 1% в год с 31% до 32% в 2023 году, 33% в 2024 году и 34% в 2025 году, а также увеличено безналоговое пособие с 50 650 EUR до 57 000 EUR (удвоенная ставка для партнеров);

введена временная система с новым методом расчета для более точного соответствия фактическим доходам в графе 3 для различных категорий активов, которая включает разделение активов на три категории с различными ставками доходности для каждой: банковские остатки, другие активы / инвестиции и долги (будет применяться с 2023 по 2025 год, а новая система будет введена с 2026 года на основе фактических доходов);

увеличена стандартная ставка налога на передачу имущества (недвижимости) с 8% до 10,4% с 2023 года, вместо ранее согласованного увеличения до 9%;

увеличена ставка налога на игорный бизнес с 29,0% до 29,5%;

установлена нулевая ставка НДС на поставку и установку солнечных батарей на домах или в непосредственной близости от них, при этом применение нулевой ставки для общественных и других зданий, используемых для деятельности, представляющей общий интерес, будет рассмотрено позднее;

реализация Директивы Совета (ЕС) 2021/514 в отношении обмена информацией о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7), которая, среди прочего, устанавливает обязательство для операторов цифровых платформ сообщать о доходах, полученных продавцами на их платформах, а для государств-членов ЕС - автоматически обмениваться этой информацией.

Помимо основных налоговых изменений, освещенных Минфином, Сенат также одобрил законодательство о введении временного солидарного взноса на сверхприбыль в энергетическом секторе в 2022 году.