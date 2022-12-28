Бельгия устанавливает временный взнос солидарности для нефтяного сектора

Во-первых, его должны платить зарегистрированные нефтяные компании, работающие в нефтеперерабатывающем секторе и имеющие перерабатывающие мощности в Бельгии. Размер взноса, подлежащего уплате этими компаниями, установлен в размере 6,9 евро за тонну сырой нефти, импортированной в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Во-вторых, взнос уплачивают зарегистрированные нефтяные компании, которые определены в качестве основных участников рынка на 2022 год в соответствии с Королевским указом от 5 февраля 2019 года в отношении дизельного топлива и бензина. Размер взноса, уплачиваемого этими компаниями, установлен в размере 7,8 евро за кубический метр продукции, выпущенной для потребления в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.