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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгия устанавливает временный взнос солидарности для нефтяного сектора

Бельгия опубликовала Закон от 16 декабря 2022 года об установлении временного солидарного взноса, уплачиваемого нефтяным сектором.

Ксения Шилкина
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Взнос временной солидарности уплачивается двумя категориями компаний.

Во-первых, его должны платить зарегистрированные нефтяные компании, работающие в нефтеперерабатывающем секторе и имеющие перерабатывающие мощности в Бельгии. Размер взноса, подлежащего уплате этими компаниями, установлен в размере 6,9 евро за тонну сырой нефти, импортированной в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Во-вторых, взнос уплачивают зарегистрированные нефтяные компании, которые определены в качестве основных участников рынка на 2022 год в соответствии с Королевским указом от 5 февраля 2019 года в отношении дизельного топлива и бензина. Размер взноса, уплачиваемого этими компаниями, установлен в размере 7,8 евро за кубический метр продукции, выпущенной для потребления в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Бельгия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия