ЕАЭС утвердил новый порядок НДС для цифровых услуг

9 декабря руководителями государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был подписан протокол к Договору о ЕАЭС, предусматривающий обновленный порядок налогообложения НДС для цифровых услуг, оказываемых на территории Союза.

Теперь трансграничная поставка электронных услуг в ЕАЭС будет облагаться налогом по месту нахождения потребителя.

Ранее не существовало единого подхода в этом отношении, что приводило к случаям двойного налогообложения либо его отсутствия.

Также Протокол предоставляет возможность поставщикам электронных услуг для потребителей в ЕАЭС пройти регистрацию в государстве-члене дистанционно, подать электронную декларацию и оплачивать НДС в упрощенном порядке.

Для вступления в силу документ должен быть одобрен государствами-членами ЕАЭС: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.