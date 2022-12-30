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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ЕАЭС утвердил новый порядок НДС для цифровых услуг

9 декабря руководителями государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был подписан протокол к Договору о ЕАЭС, предусматривающий обновленный порядок налогообложения НДС для цифровых услуг, оказываемых на территории Союза.

Ольга Кутяева
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Теперь трансграничная поставка электронных услуг в ЕАЭС будет облагаться налогом по месту нахождения потребителя.

Ранее не существовало единого подхода в этом отношении, что приводило к случаям двойного налогообложения либо его отсутствия.

Также Протокол предоставляет возможность поставщикам электронных услуг для потребителей в ЕАЭС пройти регистрацию в государстве-члене дистанционно, подать электронную декларацию и оплачивать НДС в упрощенном порядке.

Для вступления в силу документ должен быть одобрен государствами-членами ЕАЭС: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

По материалам ЕЭК

#ЕАЭС#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ЕАЭС#НДС / VAT