Время чудес и волшебства: новогодние выплаты, индексация пенсий и другое

Новый год предвещает не только воплощение в жизнь всех мечтаний, но и вступление в силу социально-значимых изменений законодательства: повышение МРОТ, индексация пенсий, надбавки к зарплате медицинских работников и другое.
Давайте поговорим об этих чудесных изменениях, которые начнут действовать с 1 января 2023 года:
1. Повышение МРОТ
В декабре 2023 года Президент России подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2023 года.
В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей, теперь же вырастет до 16 242 рублей.
С повышением МРОТ размеры выплат на детей и надбавок к пенсиям вырастут, минимальная зарплата повысится на 6,3 процента.
2. Индексация пенсии
Пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют для неработающих пенсионеров на 4,8 процента.
Как сообщает Минтруд, на выплату пенсий в бюджете Соцфонда заложено 9,5 триллиона рублей, из которых 9 триллионов рассчитано на страховые пенсии.
Думается, что обоснованность такого решения вытекает из того, что достаток в старости обеспечивает продление молодости.
3. Предновогодние выплаты на детей
В 2020 и 2021 гг. родителям на детей выплачивали единовременно по 5 000 и 10 000 рублей к Новому году.
Многие россияне традиционно ожидали эти выплаты и в этом году, однако на ежегодной пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2022 года, Президент так и не анонсировал повторение предновогодних выплат на детей.
Как говорится: «Не всегда дров в лесу достаточно для насыщения огня».
Уважаемые читатели, с наступающим Новым годом! Пусть он станет для вас годом успехов, процветания и ярких достижений! Мы очень ценим, что вы с нами.
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