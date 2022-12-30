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Российское право
Асият Алибекова
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Время чудес и волшебства: новогодние выплаты, индексация пенсий и другое

Новый год предвещает не только воплощение в жизнь всех мечтаний, но и вступление в силу социально-значимых изменений законодательства: повышение МРОТ, индексация пенсий, надбавки к зарплате медицинских работников и другое.

Асият Алибекова
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Давайте поговорим об этих чудесных изменениях, которые начнут действовать с 1 января 2023 года:

1. Повышение МРОТ

В декабре 2023 года Президент России подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2023 года.

В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей, теперь же вырастет до 16 242 рублей.

С повышением МРОТ размеры выплат на детей и надбавок к пенсиям вырастут, минимальная зарплата повысится на 6,3 процента.

2. Индексация пенсии

Пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют для неработающих пенсионеров на 4,8 процента.

Как сообщает Минтруд, на выплату пенсий в бюджете Соцфонда заложено 9,5 триллиона рублей, из которых 9 триллионов рассчитано на страховые пенсии.

Думается, что обоснованность такого решения вытекает из того, что достаток в старости обеспечивает продление молодости.

3. Предновогодние выплаты на детей

В 2020 и 2021 гг. родителям на детей выплачивали единовременно по 5 000 и 10 000 рублей к Новому году.

Многие россияне традиционно ожидали эти выплаты и в этом году, однако на ежегодной пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2022 года, Президент так и не анонсировал повторение предновогодних выплат на детей.

Как говорится: «Не всегда дров в лесу достаточно для насыщения огня».

Уважаемые читатели, с наступающим Новым годом! Пусть он станет для вас годом успехов, процветания и ярких достижений! Мы очень ценим, что вы с нами.

#МРОТ#пенсия
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#МРОТ#пенсия