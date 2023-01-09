Тайвань продлевает уплату налога на бизнес на четвертый квартал 2022 года и январь 2023 года

Срок уплаты налога на прибыль, установленный и исчисленный налоговым органом за 4 квартал 2022 года и январь 2023 года, продлен до 22 февраля 2023 года.

В связи с тем, что новогодние праздники по лунному календарю приходятся на период с 20 по 29 января, Минфин Тайваня продлил крайний срок уплаты налога до 22 февраля 2023 года.

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Минфин отметил, что оплата может быть произведена различными способами, такими как магазины шаговой доступности, финансовая чип-карта, текущий (сберегательный) депозитный счет, перевод через банкомат, кредитная карта, электронные и мобильные платежи.

Минфин напоминает налогоплательщикам, что если хозяйствующий субъект не уплатит налог до 22 февраля 2023 года, это будет считаться просрочкой платежа, и будет взиматься доплата за просроченный платеж.