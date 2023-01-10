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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Гонконг представил законопроект о налоговых льготах для Family Office

Правительство Гонконга представило законопроект, предусматривающий налоговые льготы для инвестиций, управляемых соответствующими односемейными офисами (single-family offices), и имеющий обратную силу с 1 апреля 2022 года.

Ольга Кутяева
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Законопроект (Inland Revenue (Amendment) (Tax concessions for family-owned investment holding vehicles) Bill 2022) освободит семейные инвестиционные холдинговые компании (Family-owned investment holding vehicles, FIHV) и их портфели компаний специального назначения от налога на сделки, осуществляемые семейным офисом, расположенным в Гонконге.

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Освобождение распространяется на прибыль, полученную в результате квалифицированных операций, при условии соблюдения 5%-го порога. Также применяется минимальная стоимость активов в размере 240 000 000 HKD. Налоговые льготы также предоставляются юридическим лицам специального назначения пропорционально доле участия FIHV. FIHV может выбрать налоговые льготы, сделав безотзывный выбор в письменной форме.

Один или несколько членов семьи должны владеть не менее 95% прямого и косвенного бенефициарного участия в семейном офисе в течение всего налогового года. Он не обязательно должен быть зарегистрирован в Гонконге, но его центральное управление и контроль должны осуществляться там постоянно.

Чтобы соответствовать требованиям "существенной деятельности" (substantial activities), квалифицированный FIHV должен иметь не менее 2 штатных квалифицированных сотрудников в Гонконге и понести не менее 2 000 000 HKD годовых операционных расходов в Гонконге для осуществления инвестиционной деятельности за год.

Аутсорсинг инвестиционной деятельности FIHV семейному офису разрешен, при условии, что он не предназначен для обхода требования о существенной деятельности.

Законопроект также содержит конкретные положения по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Прибыль от инвестиций в определенные частные компании, осуществляемых FIHV или компаниями специального назначения, не будет иметь права на налоговые льготы, если они не прошли тест на недвижимое имущество, тест на период владения или тест на контроль и краткосрочные активы.

В настоящее время эта мера находится на рассмотрении Законодательного совета Гонконга.

По материалам STEP

#Гонконг#налоговые льготы
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#налоговые льготы