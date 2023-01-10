Португалия опубликовала бюджет региона Азорских островов на 2023 год

Португалия опубликовала Региональный законодательный указ № 1/2023/A в Официальном вестнике, который предусматривает утверждение бюджетных мер на 2023 год для Азорского автономного региона Португалии.

Среди прочего, Указ устанавливает стратегические секторы экономики, для которых может применяться вычет реинвестированной прибыли, как это предусмотрено Региональным законодательным указом № 2/99/A.

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Сюда входят реинвестиции в:

Развитие туризма и восстановление туристических предприятий;

Приобретение новых рыболовных судов;

Научные исследования и экспериментальные разработки (НИОКР), представляющие соответствующий интерес;

Укрепление экспортного потенциала региональных предприятий и создание инновационных товаров;

Корпоративные инвестиции в социальную поддержку;

Очистка отходов и сточных вод (жидкие отходы/сточные воды), возобновляемые источники энергии и энергоэффективность;

Аквакультура и переработка рыбы; и

Приобретение легких или тяжелых электромобилей для перевозки пассажиров или грузов.

Вычет, предусмотренный Постановлением № 2/99/A, составляет 20%, 30% или 40% в зависимости от острова, на котором осуществляются инвестиции.

Еще одной важной мерой является снижение налоговой ставки для квалифицированныхмалых и средних предприятий, в основном занимающихся сельскохозяйственной, коммерческой, промышленной деятельностью или оказанием услуг, с 11,9% в 2022 году до 8,75% в 2023 году.