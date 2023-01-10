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Полина Мостепан
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Добро пожаловать, 2023 год: приятные дни в новом году

Дорогие Друзья, поздравляем Вас с наступившем Новым 2023 годом и Рождеством Христовым. Надеемся, что Вам удалось весело провести время в кругу своих родных и любимых людей в новогодние праздничные дни, а также отдохнуть и набраться сил. И, как говорится, с зарядом новых эмоций и сил, поехали в 2023 год!

Полина Мостепан
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Спешим напомнить, что в этом году ещё будут замечательные праздничные дни и возможность отдохнуть:

  • следующие праздничные дни наступят в феврале на День защитника Отечества. Вся Россия будет отдыхать целых 4 дня (с 23 февраля по 26 февраля включительно).
  • женщины, готовьтесь получить прекрасные тюльпаны в среду, так как всемирный женский день выпадает именно на среду- 8 марта.
  • майские праздники- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. А для кого-то этот период года символизирует счастливое открытие дачного сезона.
  • в июне отмечаем День России, и все россияне будут отдыхать с 10 по 12 июня.
  • на День народного единства страну ожидает три дня отдыха- с 4 ноября по 6 ноября.

Пусть у всех всегда найдется время и для отдыха, и для работы.

#нерабочие праздничные дни
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#нерабочие праздничные дни