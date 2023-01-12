Литва увеличивает штрафы за некорректную уплату НДС

Литва опубликовала в «Официальном вестнике» Закон XIV-1661, который предусматривает ужесточение штрафов за несоблюдение порядка уплаты НДС.
Изменение включает увеличение штрафа с диапазона от 10% до 50% до диапазона от 20% до 100% в следующих случаях:
В обоих случаях налоговая администрация определяет конкретный размер штрафа в соответствии с правилами наложения штрафов, установленными в Законе о налоговом администрировании. Закон XIV-1661 вступает в силу 1 мая 2023 года.
По материалам orbitax.com
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