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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва увеличивает штрафы за некорректную уплату НДС

Литва опубликовала в «Официальном вестнике» Закон XIV-1661, который предусматривает ужесточение штрафов за несоблюдение порядка уплаты НДС.

Ксения Шилкина
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Изменение включает увеличение штрафа с диапазона от 10% до 50% до диапазона от 20% до 100% в следующих случаях:

  • Установлено, что плательщиком НДС (налогоплательщиком) необоснованно уменьшена исчисленная сумма НДС к уплате или необоснованно увеличена исчисленная сумма НДС к возмещению, в случае чего доначисление НДС облагается штрафом; и
  • Установлено, что налогоплательщик или иное лицо, не являющееся плательщиком НДС, но обязанное уплачивать в порядке, установленном Законом об НДС, не уплатило причитающийся к уплате НДС, в этом случае сумма причитающегося НДС подлежит штрафу.

В обоих случаях налоговая администрация определяет конкретный размер штрафа в соответствии с правилами наложения штрафов, установленными в Законе о налоговом администрировании. Закон XIV-1661 вступает в силу 1 мая 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Литва#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#НДС / VAT