Турция вносит поправки и продлевает дополнительный вычет для НИОКР

Турция опубликовала Президентское решение № 6652 в Официальном вестнике 10 января 2023 года, которое предусматривает продление увеличенного вычета для квалифицируемых расходов на инновации, исследования и разработки (НИОКР).

В целом, все квалифицируемые расходы на инновации и НИОКР или дизайн, произведенные в технологических центрах, центрах НИОКР, дизайнерских центрах на инновации, поддерживаемые государством, подлежат вычету в размере 100%.

Все услуги по этой теме:

Далее допускается дополнительный вычет в размере 50% при росте отдельных показателей в научно-исследовательском или конструкторском центре не менее чем на 20%. Постановлением Президента № 6652 в эти показатели внесены изменения, в том числе дополнительные показатели. Измененные показатели включают:

Долю затрат на НИОКР или проектирование в общем обороте;

Количество зарегистрированных национальных или международных патентов;

Количество проектов с международной поддержкой;

Отношение числа научных сотрудников с учеными степенями к общей численности научно-исследовательского персонала в научно-исследовательских центрах;

Отношение количества конструкторов с ученой степенью к общей численности конструкторского персонала в проектных центрах (новое);

Отношение общего числа исследователей к общему количеству сотрудников НИОКР в центрах НИОКР;

Отношение общей численности конструкторов к общей численности конструкторского персонала в дизайн-центрах (новое);

Отношение оборота, полученного от новых продуктов, полученных в результате НИОКР или проектной деятельности, к общему обороту (с учетом проектной деятельности).

Помимо изменения показателей, Постановление Президента № 6652 также продлевает применение дополнительного вычета. Дополнительный вычет был введен Указом Президента № 9092 в августе 2016 года и должен был применяться до 31 декабря 2023 года. В настоящее время он продлен до 31 декабря 2028 года.