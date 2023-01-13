Турция вносит поправки и продлевает дополнительный вычет для НИОКР

Турция опубликовала Президентское решение № 6652 в Официальном вестнике 10 января 2023 года, которое предусматривает продление увеличенного вычета для квалифицируемых расходов на инновации, исследования и разработки (НИОКР).
В целом, все квалифицируемые расходы на инновации и НИОКР или дизайн, произведенные в технологических центрах, центрах НИОКР, дизайнерских центрах на инновации, поддерживаемые государством, подлежат вычету в размере 100%.
Далее допускается дополнительный вычет в размере 50% при росте отдельных показателей в научно-исследовательском или конструкторском центре не менее чем на 20%. Постановлением Президента № 6652 в эти показатели внесены изменения, в том числе дополнительные показатели. Измененные показатели включают:
Помимо изменения показателей, Постановление Президента № 6652 также продлевает применение дополнительного вычета. Дополнительный вычет был введен Указом Президента № 9092 в августе 2016 года и должен был применяться до 31 декабря 2023 года. В настоящее время он продлен до 31 декабря 2028 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь