HMRC вводит контроль над агентами по возврату налогов

HMRC опубликовала окончательный вариант своей политики по применению более высоких стандартов к налоговым консультантам, включая реформы в нерегулируемом в настоящее время секторе агентов по возврату налогов.

Изменения следуют за консультацией, проведенной в июне 2022 года, в ходе которой было обращено внимание на злоупотребления со стороны некоторых агентов по возврату платежей. В настоящее время этот сектор не регулируется, и поступают жалобы на то, что налогоплательщики, назначившие агента, сталкиваются с трудностями при расторжении договора, если они не довольны или хотят самостоятельно вести свои дела.

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В результате планируется прекратить использование обязательных поручений по выплате подоходного налога, которые могут быть отменены только в случае согласия агента и налогоплательщика. В будущем налогоплательщики, решившие использовать агента по возврату подоходного налога для возврата переплаченного налога и желающие, чтобы возврат был направлен агенту, должны будут сделать назначение в HMRC, которое они смогут отменить в любое время. Кроме того, агенты по возврату должны будут зарегистрироваться в HMRC и быть более прозрачными с клиентами, включая обязательные формы раскрытия информации перед заключением договора и 14-дневный период "охлаждения" для клиентов.

Новые требования к прозрачности включены в пересмотренный стандарт HMRC для агентов, в котором указано, что агенты должны будут предоставлять больше доказательств того, что требование было предъявлено с согласия клиента.