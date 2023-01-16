News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

HMRC вводит контроль над агентами по возврату налогов

HMRC опубликовала окончательный вариант своей политики по применению более высоких стандартов к налоговым консультантам, включая реформы в нерегулируемом в настоящее время секторе агентов по возврату налогов.

Ольга Кутяева
Обсудить

Изменения следуют за консультацией, проведенной в июне 2022 года, в ходе которой было обращено внимание на злоупотребления со стороны некоторых агентов по возврату платежей. В настоящее время этот сектор не регулируется, и поступают жалобы на то, что налогоплательщики, назначившие агента, сталкиваются с трудностями при расторжении договора, если они не довольны или хотят самостоятельно вести свои дела.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (LLP)?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании с действующим офисом?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (Ltd)?
Подробнее
Нужна готовая компания в Великобритании?
Купить
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать

В результате планируется прекратить использование обязательных поручений по выплате подоходного налога, которые могут быть отменены только в случае согласия агента и налогоплательщика. В будущем налогоплательщики, решившие использовать агента по возврату подоходного налога для возврата переплаченного налога и желающие, чтобы возврат был направлен агенту, должны будут сделать назначение в HMRC, которое они смогут отменить в любое время. Кроме того, агенты по возврату должны будут зарегистрироваться в HMRC и быть более прозрачными с клиентами, включая обязательные формы раскрытия информации перед заключением договора и 14-дневный период "охлаждения" для клиентов.

Новые требования к прозрачности включены в пересмотренный стандарт HMRC для агентов, в котором указано, что агенты должны будут предоставлять больше доказательств того, что требование было предъявлено с согласия клиента.

По материалам STEP

#Великобритания#возврат налога
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Великобритания#возврат налога