Глобальные минимальные налоговые планы Японии

16 декабря 2022 года правящая коалиция правительства Японии одобрила ежегодные предложения по налоговой реформе, включая повышение налогов для финансирования расходов на оборону.

Предложения по налоговой реформе также включают введение новых правил глобального минимального налога (GloBE), которые в целом соответствуют двухкомпонентному решению ОЭСР.

Новое положение содержит правило включения доходов (IIR), которое будет применяться к членам групп многонациональных компаний, достигшим порога консолидированного дохода группы в размере 750 миллионов евро в течение двух или более из предыдущих четырех финансовых лет.

IIR включает новый глобальный минимальный корпоративный налог, рассчитываемый на основе глобальной минимальной налогооблагаемой суммы, и новый глобальный минимальный местный корпоративный налог, рассчитываемый на основе глобального минимального корпоративного налога, которые вместе образуют дополнительный налог.

Предложение не включает правило занижения налога на прибыль/платеж (UTPR) или квалифицированный внутренний минимальный налог на пополнение (QDMTT), хотя они могут быть добавлены по мере продвижения предложения.

Согласно предложению, правила GloBE будут применяться с 1 апреля 2024 года.