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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Казахстан облагает налогом прирост капитала от цифровых активов

Комитет государственных доходов Казахстана выпустил релиз о внесении изменений в Налоговый кодекс в части исчисления подоходного налога с физических лиц.

Ольга Кутяева
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Они включают изменения в отношении некоторых компенсаций и вознаграждений, не считающихся налогооблагаемым доходом, корректировки некоторых доходов и определения некоторых доходов от собственности.

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Однако главным изменением является новое положение о том, что доходы в виде прироста капитала от продажи цифровых активов облагаются НДФЛ с 1 января 2023 года.

По материалам Orbitax

#Казахстан#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#цифровые активы