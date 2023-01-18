Казахстан облагает налогом прирост капитала от цифровых активов

Комитет государственных доходов Казахстана выпустил релиз о внесении изменений в Налоговый кодекс в части исчисления подоходного налога с физических лиц.
Они включают изменения в отношении некоторых компенсаций и вознаграждений, не считающихся налогооблагаемым доходом, корректировки некоторых доходов и определения некоторых доходов от собственности.
Однако главным изменением является новое положение о том, что доходы в виде прироста капитала от продажи цифровых активов облагаются НДФЛ с 1 января 2023 года.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь