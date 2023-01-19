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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гибралтар расторгнет СОИДН с Испанией, если Испания откажется исключить его из черного списка несотрудничающих стран

Правительство Гибралтара планирует расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с Испанией, если он не будет удален из списка несотрудничающих с Испанией юрисдикций.

Ксения Шилкина
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Гибралтар был внесен в список налоговых убежищ Испании и остается в списке новых испанских несотрудничающих юрисдикций, который в настоящее время находится на стадии обсуждения.

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Налоговое соглашение, подписанное Испанией и Великобританией (от имени Гибралтара) 4 марта 2019 года, включает положения о налоговом резидентстве, административном сотрудничестве в налоговых и других вопросах.

Налоговое соглашение вступило в силу 4 марта 2021 года и в целом применяется с этой даты. Ожидается, что по соглашению Гибралтар будет исключен из списка налоговых убежищ / несотрудничающих юрисдикций Испании.

По материалам orbitax.com

#Испания#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Испания#соглашение об избежании двойного налогообложения