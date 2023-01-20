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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Болгария повышает минимальный порог возмещения НДС для лиц, зарегистрированных в стране, не входящей в ЕС

Болгария опубликовала Постановление, изменяющее и дополняющее Постановление № H-10 от 2006 года.

Ксения Шилкина
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Изменение включает увеличение минимального порога возмещения НДС для лиц, зарегистрированных в третьей (не входящей в ЕС) стране.

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С 1 января 2023 года правомочные налогообязанные лица в третьей стране могут подать заявление о возмещении за период менее 1 календарного года, но не менее 3 месяцев, при условии, что сумма налога равна или превышает 800 левов. Заявки на возмещение также могут охватывать период менее 3 месяцев, если этот период является остатком календарного года. Когда запрос на возврат относится к периоду в один календарный год или к его остатку, сумма налога должна быть равна или превышать 100 левов (по сравнению с 50 левами).

Постановление также предусматривает некоторые административные поправки, в том числе требование о том, что лица, запрашивающие возмещение НДС, должны указать соотношение произведенных поставок, которые имеют право на налоговый вычет, и тех, которые не подлежат налоговому вычету.

По материалам orbitax.com

#Болгария#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария#НДС / VAT