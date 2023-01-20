Болгария повышает минимальный порог возмещения НДС для лиц, зарегистрированных в стране, не входящей в ЕС

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С 1 января 2023 года правомочные налогообязанные лица в третьей стране могут подать заявление о возмещении за период менее 1 календарного года, но не менее 3 месяцев, при условии, что сумма налога равна или превышает 800 левов. Заявки на возмещение также могут охватывать период менее 3 месяцев, если этот период является остатком календарного года. Когда запрос на возврат относится к периоду в один календарный год или к его остатку, сумма налога должна быть равна или превышать 100 левов (по сравнению с 50 левами).