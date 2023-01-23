Проект нового Закона о занятости населения внесён в Госдуму

В Государственную Думу представлен обновленный законопроект о занятости населения, благодаря которому увеличено количество категорий граждан, имеющих право на получение помощи в случае обращения в службу занятости. То есть в действующий список включены категории граждан с потенциальным риском увольнения, а также граждане в активном поиске другой работы. Согласно законопроекту, помощь будет оказываться по индивидуальным планам, подготовленным для каждого гражданина.

В части 3 и 4, статьи 2 вышеуказанного проекта внесены предложения по утверждению формулировок определяющие понятия самозанятости, а также платформенной занятости. В случае принятия вносимых изменений, будет разработан новый закон в течении девяти месяцев с целью регулирования данного направления.

В законе также учли меры помощи и поддержки занятости для различных категорий граждан. То есть согласно п. 1, ч. 2, статьи 22 проекта предложено оказывать финансовую поддержку работодателям, принимающих на работу молодежь.

В том числе предложено уведомлять службу занятости посредством информационных ресурсов, например, как «Работа в России» в случае банкротства, ликвидации, уменьшение штата и других изменений, происходящих в организациях.

Ещё предложено в обязательном порядке уведомлять о текущих вакансиях с даты их появления в срок до пяти рабочих дней. Согласно текущей ситуации, срок не установлен и есть только рекомендация министерства труда об уведомлении не позднее трех рабочих дней. Если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу в следующем году и заменит текущий.