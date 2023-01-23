Упростили процесс отсрочки или рассрочки по уплате налогов с 1 января 2023 г.

В этом году процесс отсрочки либо рассрочки по уплате налогов для налогоплательщиков станет проще благодаря введению Единого налогового счета. Налогоплательщики, желающие воспользоваться данной возможностью, обязаны передать требуемый список документов и заявление посредством личного кабинета или альтернативным способом связи.

Ответственный орган федеральной налоговой службы рассмотрит заявление и вынесет решение в течении десяти рабочих дней. Если понадобится дополнительная проверка предоставленных данных, то срок принятия решения может увеличиться на двадцать дней, и, соответственно, лицу, подавшему заявление, будет направлено уведомление об увеличении срока.

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Благодаря внедрению Единого налогового счета изменились правила представления обеспечения. То есть в настоящее время предоставление различных видов обеспечения, таких как залог, банковская гарантия либо поручительство осуществляется не позднее тридцати дней после получения положительного решения ИФНС в отношении поданного заявления. По ранее установленным правилам эти обеспечения требовали предоставлять совместно с заявлением. Дополнительно отменили требование прилагать копии контрактов с контрагентами- дебиторами.

Для юридических лиц также отменили требование в отношении наличия чистых активов, то есть с начала текущего года юридическим лицам не нужно иметь чистых активов в объеме, превышающих сумму, указанную в заявлении о рассрочки или отсрочки платежа.