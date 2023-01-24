Уругвай устанавливает минимальный ежемесячный авансовый налог на прибыль компаний на 2023 год

Уругвай опубликовал Указ № 419/022, устанавливающий минимальные суммы ежемесячных авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (IRAE) на 2023 год.
Минимальные суммы указаны в следующей шкале на основе валового дохода за предыдущий год с учетом исходной суммы ( 305 000 проиндексированных единиц):
Постановление также устанавливает ежемесячную сумму авансового налога для налогоплательщиков в рамках режима налогообложения малого бизнеса на 2023 год, который установлен в размере 5 170 уругвайских песо.
Примечание - стоимость проиндексированной единицы (Unidad Indexada — UI) на 31 декабря 2022 г. составляла 5,6023 уругвайских песо.
По материалам orbitax.com
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