Уругвай устанавливает минимальный ежемесячный авансовый налог на прибыль компаний на 2023 год

Уругвай опубликовал Указ № 419/022, устанавливающий минимальные суммы ежемесячных авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (IRAE) на 2023 год.

Минимальные суммы указаны в следующей шкале на основе валового дохода за предыдущий год с учетом исходной суммы ( 305 000 проиндексированных единиц):

до 3-кратного размера справочной суммы - 6 770 уругвайских песо;

свыше 3-кратного размера справочной суммы до 6-кратного размера - 7 400 уругвайских песо;

свыше 6-кратного размера справочной суммы до 12-кратного размера - 9 940 уругвайских песо;

свыше 12-кратной контрольной суммы до 24-кратной - 13 470 уругвайских песо;

более чем в 24 раза больше справочной суммы - 16 840 уругвайских песо.

Постановление также устанавливает ежемесячную сумму авансового налога для налогоплательщиков в рамках режима налогообложения малого бизнеса на 2023 год, который установлен в размере 5 170 уругвайских песо.

Примечание - стоимость проиндексированной единицы (Unidad Indexada — UI) на 31 декабря 2022 г. составляла 5,6023 уругвайских песо.