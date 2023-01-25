News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Доминиканская Республика продлевает льготы для сельскохозяйственного сектора в 2023 году

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) опубликовало Общее правило (Норма) № 01-2023 от 5 января 2023 года о применении льгот для сельскохозяйственного сектора.

Ксения Шилкина
Обсудить

При этом на 2023 год продлеваются льготы, предусмотренные для агропромышленного комплекса Общими правилами № 01-2008, в том числе освобождение от уплаты авансового налога на прибыль, уплаты налога на имущество, а также уплаты налога у источника на платежи взимаемых государством с налогоплательщиков сельскохозяйственного сектора.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Отмечается, что продление льгот на 2023 г. предусмотрено в связи с последствиями вирусных ограничений, постковидной инфляции и российско-украинского конфликта, хотя льготы последовательно продлевались каждый год, начиная с 2008 г.

По материалам orbitax.com

#Доминиканская Республика#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Доминиканская Республика#налоговые льготы