Доминиканская Республика продлевает льготы для сельскохозяйственного сектора в 2023 году

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) опубликовало Общее правило (Норма) № 01-2023 от 5 января 2023 года о применении льгот для сельскохозяйственного сектора.

При этом на 2023 год продлеваются льготы, предусмотренные для агропромышленного комплекса Общими правилами № 01-2008, в том числе освобождение от уплаты авансового налога на прибыль, уплаты налога на имущество, а также уплаты налога у источника на платежи взимаемых государством с налогоплательщиков сельскохозяйственного сектора.

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Отмечается, что продление льгот на 2023 г. предусмотрено в связи с последствиями вирусных ограничений, постковидной инфляции и российско-украинского конфликта, хотя льготы последовательно продлевались каждый год, начиная с 2008 г.