Турция возвращает стандартную ставку налога на прибыль — 20% — в 2023 году

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Кроме того, для квалифицированных экспортных и производственных компаний предусмотрено снижение ставки корпоративного налога на 1%, в результате чего ставка налога на доходы от экспортной или производственной деятельности составляет 19%, а для квалифицированных компаний, которые размещают не менее 20% своих акций на Стамбульской фондовой бирже в рамках первичного публичного размещения, предусмотрено снижение ставки на 2% в течение пяти лет, в результате чего ставка налога составляет 18%. Если компания имеет право на оба варианта снижения ставки, то сначала применяется снижение ставки на 2% для всей налоговой базы, а затем применяется снижение ставки на 1% в дополнение к снижению ставки на 2% для доходов от экспортной или производственной деятельности.