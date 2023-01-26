Турция возвращает стандартную ставку налога на прибыль — 20% — в 2023 году

С 1 января 2023 года Турция вернула стандартную ставку корпоративного налога в размере 20%.
По Закону 7316 от 22 апреля 2021 года стандартная ставка была временно увеличена до 25% для налогового периода - 2021 год и 23% для налогового периода – 2022 год.
Для определенных налогоплательщиков применяются другие ставки, в том числе ставка 25% для компаний финансового сектора (банки, финансовые лизинговые компании, компании по управлению активами и страховые компании).
Кроме того, для квалифицированных экспортных и производственных компаний предусмотрено снижение ставки корпоративного налога на 1%, в результате чего ставка налога на доходы от экспортной или производственной деятельности составляет 19%, а для квалифицированных компаний, которые размещают не менее 20% своих акций на Стамбульской фондовой бирже в рамках первичного публичного размещения, предусмотрено снижение ставки на 2% в течение пяти лет, в результате чего ставка налога составляет 18%. Если компания имеет право на оба варианта снижения ставки, то сначала применяется снижение ставки на 2% для всей налоговой базы, а затем применяется снижение ставки на 1% в дополнение к снижению ставки на 2% для доходов от экспортной или производственной деятельности.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь