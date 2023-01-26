News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Турция возвращает стандартную ставку налога на прибыль — 20% — в 2023 году

С 1 января 2023 года Турция вернула стандартную ставку корпоративного налога в размере 20%.

Ольга Кутяева
Обсудить

По Закону 7316 от 22 апреля 2021 года стандартная ставка была временно увеличена до 25% для налогового периода - 2021 год и 23% для налогового периода – 2022 год.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Для определенных налогоплательщиков применяются другие ставки, в том числе ставка 25% для компаний финансового сектора (банки, финансовые лизинговые компании, компании по управлению активами и страховые компании).

Кроме того, для квалифицированных экспортных и производственных компаний предусмотрено снижение ставки корпоративного налога на 1%, в результате чего ставка налога на доходы от экспортной или производственной деятельности составляет 19%, а для квалифицированных компаний, которые размещают не менее 20% своих акций на Стамбульской фондовой бирже в рамках первичного публичного размещения, предусмотрено снижение ставки на 2% в течение пяти лет, в результате чего ставка налога составляет 18%. Если компания имеет право на оба варианта снижения ставки, то сначала применяется снижение ставки на 2% для всей налоговой базы, а затем применяется снижение ставки на 1% в дополнение к снижению ставки на 2% для доходов от экспортной или производственной деятельности.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция