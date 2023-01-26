Пришло время платить: НДФЛ при получении процентного дохода от размещения средств в банках

Сегодня наша новость предназначена для россиян не только уже имеющих банковские депозиты в виде вклада, а также для всех граждан, планирующих их оформить.

С начала 2021 года действует закон о налогообложении процентов по банковским депозитам, то есть граждане получившие доходы с процентов по вкладам в 2021 году, обязаны были перечислить в бюджет НДФЛ до 1 декабря 2022. Но благодаря президенту В.В. Путину в рамках поддержки граждан были внесены изменения в законопроект, которые позволили гражданам не платить налог на доходы по вкладам, полученным в 2021 и 2022 годах.

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В связи с тем, что от Минфина не поступала информация о возможной пролонгации ранее принятого послабления, значит россиянам впервые придется перечислить в бюджет налог на процентный доход по вкладам полученным в текущем году – до декабря 2024 года. Важно уточнить, что при расчете налога будут учитывать не только вклады, а также накопительные, карточные и иные счета, по которым полагается выплата процентов.

Важные детали по расчету налога к уплате:

Ставка налога составит 13%

При расчёте налога к уплате будет учитываться сумма необлагаемого порога, которая будет рассчитана при помощи: максимального значения ключевой ставки ЦБ в течении всего года* 1 млн. руб. Например, если взять ключевую ставку, установленную ЦБ на начало 2023 г. в размере 7,5% и умножить на 1 млн, то планка необлагаемого налога составит 75 тыс. руб. В таком случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода, превышающего 75 тыс. руб.