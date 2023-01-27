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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Перу увеличивает и расширяет стимулы для инвестиций в НИОКР

Перу опубликовала Закон № 31659 от 29 декабря 2022 года, который увеличивает и расширяет стимулы, предусмотренные Законом № 30309 для поощрения научных исследований, технического развития и технологических инноваций.

Ксения Шилкина
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Сюда входят следующие дополнительные вычеты для квалифицированных налогоплательщиков, чей чистый доход не превышает 2300 налоговых единиц (ЕНН), которые несут расходы на научно-исследовательские проекты, технологические разработки и/или технологические инновации:

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  • 240% (т. е. дополнительные 140%): если проект осуществляется непосредственно налогоплательщиком или через центры научных исследований, технологических разработок или технологических инноваций, зарегистрированные в Перу (увеличение с 215%).
  • 190% (т. е. дополнительные 90%): если проект осуществляется через центры научных исследований, технологических разработок или технологических инноваций, не зарегистрированные в Перу (увеличение со 175%).

Для квалифицированных налогоплательщиков, чей чистый доход превышает 2300 UIT, предусмотрены следующие вычеты:

  • 190% (т. е. дополнительные 90%): если проект осуществляется непосредственно налогоплательщиком или через центры научных исследований, технологических разработок или технологических инноваций, зарегистрированные в Перу (увеличено со 175%).
  • 160% (т. е. дополнительные 60%): если проект осуществляется через центры научных исследований, технологических разработок или технологических инноваций, не зарегистрированные в Перу (увеличено со 150%).

В любом случае дополнительный вычет в размере 140%, 90% или 60% не может превышать годовой лимит в 500 UIT.

Стимул был ранее продлен до 2022 налогового года, но был продлен таким образом, что дополнительные вычеты, по мере увеличения, применяются до 31 декабря 2025 года для научных исследований, технологических разработок и технологических инноваций, которые начинаются с 1 января 2023 года (дата вступления в силу закона). Однако, если продолжительность квалификационного проекта превышает 31 декабря 2025 года, дополнительный вычет может применяться до 31 декабря 2027 года.

Примечание. Стоимость налоговой единицы (Unidad Impositiva Tributaria - UIT) на 2023 год составляет 4 950 пенни.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Перу
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Автор статьи
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Перу